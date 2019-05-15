قال مسؤول إيراني كبير، الأربعاء، إن طهران مستعدة لجميع السيناريوهات من "المواجهة إلى الدبلوماسية"، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمّل حرباً أخرى في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول لوكالة رويترز أن أي صراع في المنطقة ستكون له "عواقب لا يمكن تصورها"، قائلاً إن إيران لا تريد حرباً في المنطقة.

وارتفع التوتر منذ الهجوم على ناقلتي نفط سعوديتين وسفن أخرى قبالة سواحل الإمارات، إضافة إلى هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة على محطتين لضخ النفط في المملكة، والتي أعلن الحوثيون الموالون لإيران في اليمن مسؤوليتهم عنها.

وأرسلت واشنطن قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات B-52 وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما قال مسؤولون أمريكيون إنه تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.