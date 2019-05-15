قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، إن "الرئيس أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على ضرورة اجتماع مجموعة عمل بشأن إدلب السورية بأسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أنه "ليس من أجندة أنقرة تأجيل أو وقف استلام صواريخ S-400 الروسية".

وطالب جاوش أوغلو، النظام السوري بوقف هجماته على إدلب، مؤكداً أنه "لا يوجد هجمات مباشرة على نقاط المراقبة التركية".

وأفاد جاوش أوغلو بأن "أنقرة تعد أحد أهم اللاعبين الدوليين الساعين لحل الأزمة السورية على الأصعدة السياسية والأمنية والإنسانية".

وشدد على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية، بهدف إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ 9 سنوات.

وأكد أن "على الجميع العمل معاً من أجل إنجاح مسارات جنيف وأستانة واتفاق سوتشي، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والحفاظ على التهدئة في إدلب، وتأمين العودة الآمنة لجميع اللاجئين السوريين".

ويواصل النظام السوري قصف مدينة إدلب منذ أكثر من أسبوعين، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى ومئات آلاف من النازحين إلى الحدود مع تركيا.