سياسة
2 دقيقة قراءة
فيسبوك يزيد القيود على البث المباشر بعد هجمات نيوزيلندا
قالت مجموعة فيسبوك في بيان، الأربعاء، إنها ستشدّد القيود على خدمة البث المباشر لمنع التشارك الواسع لتسجيلات عنيفة على منصاتها، كما حصل خلال مجزرة مسجدي مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.
فيسبوك يزيد القيود على البث المباشر بعد هجمات نيوزيلندا
سيُمنع الذين ينتهكون سياسات خطيرة من استخدام خاصية فيسبوك لايف / AA
15 مايو 2019

أعلنت مجموعة فيسبوك، الأربعاء، تشديد القيود على خدمة البث المباشر لمنع التشارك الواسع لتسجيلات عنيفة، كما حصل خلال مجزرة مسجدي كرايستشيرش.

وقال نائب رئيس شؤون النزاهة في المجموعة غاي روزن، إن الأشخاص الذين خالفوا قواعد معينة، بينها تلك التي تمنع "الأشخاص والمنظمات الخطيرة"، سيحرمون من استخدام خدمة فيسبوك لايف للبث المباشر.

وذكر روزن في بيان "في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة المروعة في نيوزيلندا، أجرينا مراجعات لما يمكننا القيام به لمنع استخدام خدماتنا للتسبب بأذى أو نشر الكراهية".

وسيتم تطبيق سياسة "ضربة واحدة" في خدمة فيسبوك لايف، على مجموعة أوسع من المخالفات. وسيُمنع الذين ينتهكون سياسات خطيرة من استخدام هذه الخاصية بعد مخالفة واحدة.

وستتضمن تلك المخالفات، مشاركة الروابط التي توصل إلى بيان جماعة إرهابية ما، في الحالة التي لا يرافق فيها الرابط تعليق من المشارك، حسب روزن.

وأضاف "نعتزم تمديد هذه القيود إلى قطاعات أخرى في الأسابيع القادمة، بدءاً بمنع أولئك الأشخاص أنفسهم من تصميم إعلانات على فيسبوك".

وقال إن الابتكار التقني ضروري لتجاوز "التلاعب العدائي لوسائل الإعلام"، الذي شاهدناه بعد مجزرة كرايستشيرش، كتعديل المستخدمين فيديوهات لتخطي الفلاتر.

وأضاف روزن أن "أحد التحديات التي واجهناها في الأيام التي تلت الهجوم، كانت انتشار عديد من التسجيلات للهجوم بمعطيات مختلفة".

وأوضح أن "عدداً من الأشخاص، ليس بشكل مقصود دائماً، تشاركوا نسخاً معدلة لتلك التسجيلات، ما جعل من الصعب على أنظمتنا رصدها".

وأعلنت مجموعة فيسبوك تخصيص 7.5 مليون دولار في شراكات بحثية مع ثلاث جامعات أمريكية، لتحسين تكنولوجيا تحليل الصورة والفيديو.

وقام رجل من المنادين بتفوق العرق الأبيض، في آذار/مارس الماضي، بإطلاق النار في مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، ما أدى إلى مقتل 51 شخصاً. وبث الهجوم مباشرة على فيسبوك من كاميرا مثبتة على رأسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us