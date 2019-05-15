عمّ الإضراب الشامل جميع محافظات قطاع غزة، الأربعاء، بالتزامن مع استعدادات الفلسطينيين للمشاركة بمسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية، ظهر الأربعاء، إحياءً للذكرى الـ71 للنكبة الفلسطينية.

وصباح الأربعاء، أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها، تنفيذاً لقرار الإضراب، والذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية العُليا للمسيرات، الخميس الماضي.

وفي بيان قالت الهيئة "ندعو جماهير شعبنا للالتزام الكامل بإضراب يوم الأربعاء"، كما دعت الشعب الفلسطيني للمشاركة "الحاشدة في مسيرات العودة التي ستنطلق في مخيمات العودة الخمسة، شرقي قطاع غزة، إحياء للذكرى 71 للنكبة" والتي أُطلق عليها اسم "مليونية العودة وكسر الحصار".

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح النكبة على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/أيار من كل عام.

وحذّرت الهيئة "العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقات بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرة".

ومن المقرر أن تنطلق، ظهر الأربعاء، مسيرة العودة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ومنذ نهاية مارس/آذار 2018، تُنظّم مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ويواجهها بالرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.