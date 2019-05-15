سياسة
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مصدر إيراني: بدء تعلیق بعض الالتزامات ضمن الاتفاق النووي
أكد مصدر إيراني مطلع أن بلاده بدأت فعليّاً تنفيذ وقف البرامج المتعلقة بمراعاة سقف إنتاج الیورانیوم المخصَّب وکذلك إنتاج الماء الثقیل، تنفيذاً لبيان المجلس الأعلى للأمن القومي.
مصدر إيراني: بدء تعلیق بعض الالتزامات ضمن الاتفاق النووي
إيران أمهلت الدول الموقعة على الاتفاق 60 يوماً لتخفيف آثار العقوبات الأميركيّة / Reuters
15 مايو 2019

قال مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأربعاء، إن بلاده بدأت بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بوقف بعض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، تنفيذاً لبيان المجلس الأعلى للأمن القومي.

ونقلت وكالة إسنا عن المصدر قوله "وقف البرامج المتعلقة بمراعاة سقف إنتاج الیورانیوم المخصب وکذلك إنتاج الماء الثقیل بشكل غیر محدود في منشآت أراك، المؤکد تنفیذهما في مهلة الستين یوماً المعنیة بالخطوة الأولی، یكون من البرامج التي نتبعها بجدیة".

وأضاف "نُظّمَت برامج ستعلن قریباً لتفقد ممثلي وسائل الإعلام الجماعیة لمنشآت نطنز وأراك خلال الأیام الراهنة حتی یطّلع الرأي العامّ علی الإجراءات التي اتُّخذَت".

وفي الثامن من مايو/أيار، هدّدَت إيران بتعليق تنفيذ تعهّدات في الاتّفاق النووي في حال لم تتوصّل الدول الأخرى الموقّعة على الاتّفاق إلى حلّ خلال ستّين يوماً لتخفيف آثار العقوبات الأميركيّة على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيَّيْن.

وفي حال انقضاء هذه المهلة دون ورود رد إيجابي قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده "لن تواصل التزام" القيود المفروضة في ما يتعلّق بـ"نسبة تخصيب اليورانيوم"، مؤكداً أن بلاده "ستستأنف مشروع بناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة" الذي كان توقف بموجب الاتفاق النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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