يبدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، زيارة للعاصمة التركية أنقرة يلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين الأتراك لبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية هامة في العلاقات بين البلدين.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية أن رئيس الوزراء العراقي سيزور تركيا الأربعاء تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح البيان أن اللقاءات التي سيعقدها المسؤولون الأتراك مع عبد المهدي سوف تتطرق إلى مكافحة الإرهاب وإعادة إعمار العراق، إلى جانب الخطوات التي ستُتّخذ لتطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما في ما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة وتعزيز التبادل التجاري، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحسب البرنامج الذي نشرته رئاسة الجمهورية التركية، فمن المقرر أن يستقبل أردوغان عبد المهدي، على أن يجري لقاء ثنائي بينهما قُبيل لقاء موسَّع بين هيئتي البلدين، وعقب ذلك من المقرر أن يعقد مؤتمراً صحفيّاً.

من جهته قال عبد المهدي إنه سيبحث خلال زيارته المقررة الأربعاء إلى تركيا ملفات اقتصادية وأمنية وأخرى تتعلق بملف المياه.

وأضاف عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، في بغداد عقب اجتماع وزاري، أن “موضوع الماء يحتلّ أهمية ضمن زيارة تركيا، وكلانا جادّ في حل هذا الملف، كما سنبحث ملفات أمنية واقتصادية“.

وشهدت العلاقات التركية العراقية في السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً، إذ اتُّفق على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما تنظيمَي داعش وPKKالإرهابيَّين، وتوسيع التعاون التجاري، والتوافق على توزيع المياه بما يضمن حقوق البلدين، وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين.

ومن المتوقع أن تُتَوَّج هذه الخطوات بزيارة مقرَّرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد نهاية العام الجاري للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، حسبما أعلن وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو خلال زيارته الأخيرة لبغداد الشهر الماضي.

كذلك تَحدَّث جاوش أوغلو على هامش هذه الزيارة عن تطابق وجهات النظر بين تركيا والعراق حول القضايا الإقليمية، معلناً رغبة بلاده في فتح قنصليتين في النجف وكركوك، مشيراً إلى حصول بلاده على التصاريح اللازمة من أجل إعادة فتح قنصليتي تركيا في البصرة والموصل واللتين أُغلِقَتا عقب بروز تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وشهِدَت الأشهر الأخيرة مباحثات تركية عراقية مكثفة من أجل فتح معبر تجاري برّي جديد بين البلدين من أجل إتاحة المجال أمام تشجيع الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 20 مليار دولار.

وفي مؤتمر إعادة إعمال العراق الذي عُقد في الكويت فبراير/شباط من العام الماضي تعهدت تركيا بدعم برنامج إعادة إعمار العراق بـ5 مليارات دولار، لتكون بذلك أكثر دولة في العالم قدَّمَت تعهُّدات بمساعدة العراق عقب انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي.