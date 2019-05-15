سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 مايو/أيار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 15 مايو/أيار 2019
جاوش أوغلو: هجمات النظام السوري تعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق سوتشي / AA
15 مايو 2019

أهم الأحداث:

جاوش أوغلو يقول إن الاتفاق على لجنة صياغة الدستور في سوريا بات قريباً، وواشنطن تعتقد أن وكلاء متعاطفين مع إيران ربما هاجموا ناقلات نفط قبالة الإمارات.

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جاوش أوغلو: الاتفاق على لجنة صياغة الدستور بسوريا بات قريباً

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إنّ الأطراف المعنية بالملف السوري باتت "قريبة من الاتفاق حول لجنة صياغة الدستور في سوريا". [الأناضول]

وجاءت تصريحات جاوش أوغلو هذه خلال لقائه نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض، التابعة للمعارضة السورية في إسطنبول. [الأناضول]

وذكر وزير الخارجية التركي، في تغريدة له على حسابه على تويتر، "نحن قريبون من الاتفاق حول لجنة صياغة الدستور في سوريا"، وأضاف أن "هجمات النظام السوري تعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق سوتشي، وتعارض مسار أستانا". [TRT عربي]

    واشنطن تقول إن وكلاء إيران هاجموا ناقلات نفط قبالة الإمارات

    قال مسؤول أمريكي مطلع على أحدث تقييمات للولايات المتحدة، الثلاثاء، إن وكالات الأمن الوطني الأمريكية تعتقد الآن أن وكلاء متعاطفين مع إيران أو يعملون لحسابها ربما هاجموا أربع ناقلات قبالة الإمارات، وليس القوات الإيرانية نفسها. [رويترز]

    وأضاف المسؤول أن من بين المهاجمين المحتملين جماعة الحوثي في اليمن، أو فصائل تدعمها إيران وتتخذ من العراق مقراً لها، لكنه أردف أن واشنطن لا تمتلك دليلاً دامغاً على مخربي السفن الأربع، ومنها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة ساحل إمارة الفجيرة يوم الأحد. [رويترز]

    وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت، الثلاثاء، إن المعلومات التي لديها تشير إلى أن مجموعات مدعومة من إيران، وراء "عمليات تخريب" تستهدف قطاع النفط الخليجي. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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