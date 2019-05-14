سياسة
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مراسلون بلا حدود تدعو إسرائيل لإطلاق سراح مصور وكالة الأناضول التركية
أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود بياناً، طالبت فيه بإطلاق سراح مصور وكالة الأناضول التركية مصطفى خاروف، وعدم ترحيله خارج فلسطين، وقالت "يجب على القضاء الإسرائيلي إزالة العوائق لتحسين وضع خاروف، وعدم جعل صوَره طرفاً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
مراسلون بلا حدود تدعو إسرائيل لإطلاق سراح مصور وكالة الأناضول التركية
قررت محكمة إسرائيلية تمديد فترة اعتقال مصور وكالة الأناضول إلى وقت لاحق / AA
14 مايو 2019

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بإطلاق سراح مصور وكالة الأناضول التركية مصطفى خاروف، وعدم ترحيله خارج الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، الثلاثاء، حول مصور الوكالة، الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية في 22 يناير/كانون الثاني 2019، بحجة عدم امتلاكه إقامة رسمية في إسرائيل.

وقال البيان "نطالب بالإفراج عن مصطفى خاروف وإلغاء قرار الترحيل بشكل كامل، ويجب على القضاء الإسرائيلي إزالة العوائق لتحسين وضع خاروف، وعدم جعل صوَره طرفاً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقررت محكمة إسرائيلية، في 4 أبريل/نيسان الماضي، تمديد فترة اعتقال مصور وكالة الأناضول، مصطفى خاروف، إلى وقت لاحق.

وتطالب النيابة الإسرائيلية بإبعاد خاروف عن الأراضي الفلسطينية لأنه مولود في الجزائر، رغم كونه وكل أفراد عائلته من القدس المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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