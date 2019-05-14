سياسة
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البنتاغون: وكلاء إيران وراء استهداف قطاع النفط الخليجي
نقلت قناة الحرة الأمريكية عن مصدر في البنتاغون، الثلاثاء، قوله إن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد بأن مجموعات مدعومة من إيران تقف وراء "عمليات تخريب" في قطاع النفط الخليجي.
البنتاغون: وكلاء إيران وراء استهداف قطاع النفط الخليجي
البنتاغون يقول إن مجموعات تدعمها إيران تقف وراء محاولات تخريب تستهدف قطاع النفط الخليجي / Reuters
14 مايو 2019

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، إن المعلومات التي لديها تشير إلى أن مجموعات مدعومة من إيران، وراء "عمليات تخريب" تستهدف قطاع النفط الخليجي.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن مصدر لم تُسمّه في الوزارة، قوله "تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق-غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات من دون طيار، في وقت سابق الثلاثاء".

وأضاف المصدر أن "المعلومات الأولية تدل على أن مجموعات مدعومة من إيران وراء عمليات تخريب".

وأوقفت أرامكو، وهي أكبر شركة نفط في العالم، الضخ في خط الأنابيب حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة، لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

ونقلت قناة العربية السعودية عن أرامكو أن إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم هو "إجراء احترازي".

وأعلنت أرامكو عدم وقوع إصابات إثر الهجمات على محطتين لضخ النفط وسط السعودية.

يأتي ذلك عقب إعلان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، تعرض محطتي ضخ لخط أنابيب ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات درون"مفخخة.

وأوضح الوزير السعودي أن الهجوم أسفر عن "اندلاع حريق في المحطة رقم 8، وتمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة".

وأعلن الحوثيون، الثلاثاء، إطلاق 7 طائرات مسيّرة، وتنفيذ هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، وفقاً لقناة المسيرة التابعة للجماعة.

وكانت الرياض أعلنت، الإثنين، تعرّض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لم تحددها، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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