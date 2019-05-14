يحاول النظام السوري والقوات المواليه له، الهجوم على فصائل المعارضة السورية المسلحة في شمال غربي سوريا، ما أدى إلى تراجع المعارضة في بلدات عدة، بسبب القصف العنيف في ريف حماة وإدلب.

وتهدف قوات النظام إلى التوسع للسيطرة على كامل الريف الشمالي لمدينة حماة، إذ استهدفت بالمدفعية، الأحد، محيط نقطة المراقبة التركية رقم 10، التي تقع في منطقة الزاوية جنوبي إدلب، وشمال غربي حماة، ضمن منطقة خفض التصعيد.

تركيا تحاول إيقاف التصعيد

في اتصال هاتفي، الإثنين، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحث الرئيسان آخر التطورات المتعلقة بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

وحسب ما نشره رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون، أبلغ أردوغان بوتين أن تصعيد النظام السوري هجماته على منطقة خفض التصعيد بإدلب في الأسبوعين الأخيرين وصل إلى أبعاد مقلقة، مشدداً على أنه من غير الممكن قصف المستشفيات والمدارس بذريعة محاربة الإرهاب.

ورأى أردوغان أن "هدف النظام من الهجمات الأخيرة هو تخريب التعاون التركي-الروسي في سوريا"، بالإضافة إلى الإساءة إلى روح اتفاق أستانا، منوهاً بأن تصاعد التوتر في إدلب يشكل خطراً على مساعي تشكيل لجنة إعادة صياغة الدستور والمسار السياسي برمته.

وبينما شدد الزعيمان على أهمية تطبيق تفاهمات سوتشي حول المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، أبلغ أردوغان بوتين بأن الهجمات الأخيرة على إدلب تضر الأهداف المشتركة للبلدين عقب المسافة التي قُطعت منذ توقيع هذه الاتفاقية.

واستمرت المحاولات التركية، الثلاثاء، لاحتواء الموقف بتباحُث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، هاتفياً آخر التطورات في إدلب، والتدابير اللازمة لخفض التوتر بالمنطقة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن أقار أجرى اتصالاً مع شويغو، بحث معه آخر التطورات في إدلب شمال غربي سوريا.

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا التدابير التي يجب اتخاذها لخفض التوتر بالمنطقة، وكذلك القضايا الأمنية الإقليمية في إطار اتفاقية سوتشي المبرمة بين تركيا وروسيا.

مطالبات بوقف خروقات إدلب

طالب رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الملف السوري، بوضع حد لخروقات القصف على إدلب، ومنع أي اجتياح شامل لها.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول حذّر مصطفى من التداعيات السلبية التي قد تطال دول العالم بأسره في حال أي محاولة لاجتياح المنطقة من قبل النظام السوري وحلفائه.

كما نبّه بـ"المأساة الإنسانية الناجمة عن استهداف المدنيين، واحتمال حصول موجة نزوح جديدة وكبيرة باتجاه أوروبا".

ووثّق فريق منسقي استجابة سوريا، الذي يضم عدداً من الناشطين في المجال الإنساني في شمال غربي سوريا، نزوح 228416 مدنياً من مناطق في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي خلال الفترة من 29 إبريل/نيسان الماضي، إلى 9 مايو/أيار الحالي.