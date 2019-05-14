أعلن الحوثيون، مساء الإثنين، إعادة انتشار قواتهم في مواني الحديدة، غربي اليمن.

وقالت وكالة أنباء سبأ، التابعة للحوثيين، إنه اختُتمت اليوم المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والتموضع في مواني الحديدة.

وأشاد رئيس فريق لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد بتفاعل الفريق الوطني التابع للحوثيين، في اللجنة المشتركة، لتسهيل مهامّ إكمال مرحلة إعادة الانتشار، حسب ما نقلته الوكالة.

وكان الحوثيون أعلنوا السبت، أنهم بدؤوا تنفيذ عملية إعادة الانتشار من مواني الحديدة الثلاثة، فيما شكّك مسؤولون حكوميون بالخطوة، مشيرين إلى أن الحوثيين سلّموا المواني لعناصر أخرى تابعة لهم.

وقالت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن اليوم الأول من إعادة انتشار قوات الحوثيين من مواني الحُديدة والصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة "سار وفق الخطط الموضوعة".

وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة، ينص على سحب قوات الحوثيين من محافظة الحديدة وموانيها، بحلول 7 يناير/كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيداً لمفاوضات تُنهِي حرباً دخلت عامها الخامس.

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدّت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة، منذ عام 2014.

اجتماع عمّان

في سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، سيعقد اجتماعاً مع الأطراف اليمنية بالعاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، لمناقشة تنفيذ الأحكام الاقتصادية لاتفاق الحديدة.

وذكر بيان أصدره مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن، أن القضايا التي ستُناقَش تشمل إدارة الإيرادات من مواني الحديدة ورأس عيسى والصليف، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العامّ في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد.

وحثّ المبعوث الخاص في بيانه "الطرفين على المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية في الاتفاق على طرق التنفيذ، من أجل صالح الشعب اليمني في الحديدة، وفي جميع أنحاء البلاد".

هجمات متواصلة

على صعيد آخر، قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن طائرات دون طيار نفّذت، الثلاثاء، عملية عسكرية كبرى ضدّ أهداف سعودية.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري قوله إن "7 طائرات مسيَّرة نفَّذَت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية"، دون تحديد طبيعة تلك المنشآت.

وأضافت نقلاً عن المصدر ذاته "مستعدون لتنفيذ مزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمرّ العدوان والحصار الجائر".

ولم تؤكد السلطات السعودية أو مصادر مستقلة، حتى الآن، وقوع الهجمات التي أعلن عنها الحوثيون.