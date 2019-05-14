ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الإثنين، أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان قدّم خطة عسكرية مطوَّرة لإدارة الرئيس دونالد ترمب تشمل تصوُّرات بإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرّعَت العمل على إنتاج أسلحة نووية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة لم تذكر أسماءهم، أن شاناهان قدّم الخطة في اجتماع لكبار مساعدي ترمب الأمنيين يوم الخميس.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي يهدف إلى كبح أنشطة طهران النووية، وأعاد فرض عقوبات مشدَّدة على إيران.

ويسعى ترمب لإجبار طهران على الموافقة على اتفاق أوسع للحَدّ من الأسلحة، وأرسل حاملة طائرات وقاذفات B-52 إلى المنطقة في استعراض للقوة في مواجهة ما قال مسؤولون أمريكيون إنه تهديدات للقوات الأمريكية. وقالت إيران إن الولايات المتحدة تشنّ "حرباً نفسية"، ووصفت الوجود العسكري الأمريكي بأنه "هدف" لا تهديد، وقالت إنها لن تسمح بوقف صادراتها النفطية.

وقالت نيويورك تايمز إن من بين مَن حضروا اجتماع الخميس جون بولتون مستشار ترمب للأمن القومي، وجينا هاسبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، ودان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية، وجوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وأضافت الصحيفة أنه نوقشت تفاصيل عدة خطط، وإن الخيار الأشَدّ "دعا إلى نشر 120 ألف جندي، وهو ما يستغرق أسابيع أو شهوراً لإتمامه".