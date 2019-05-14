أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، ارتفاع أعداد النازحين جرَّاء القتال الدائر في العاصمة الليبية طرابلس ونواحيها إلى 67 ألف شخص، منذ اندلاع القتال الشهر الماضي.

كما حذّرَت من وجود ما يقرب من 100 ألف شخص آخرين في المناطق الأمامية للقتال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال حق "لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التأثير المتزايد للقتال على المدنيين في طرابلس وما حولها، ويبلغنا زملاؤنا على الأرض بأن التأثير الإنساني للاشتباكات في العاصمة وما حولها يتواصل في التعمق".

وأضاف "نحو 67 ألف شخص نزحوا الآن عن ديارهم، بينما يُعتقد أن ما يقرب من 100 ألف شخص ما زالوا في الخطوط الأمامية للقتال بينهم نحو 3200 لاجئ ومهاجر في مراكز احتجاز تَعرَّضَت بالفعل للقتال أو على وشك الاقتراب منه".

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أطلق اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجوماً على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليَّين. ورغم أن قوات حفتر تمكنت من دخول 4 مدن رئيسية (صبراتة وصرمان وغريان وترهونة) تمثّل غلاف العاصمة، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، فإنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، وعجزت عن اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضمّ المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق.