سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 مايو/أيار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 14 مايو/أيار 2019
النيابة العامة السودانية توجه اتهامات للبشير بقتل المتظاهرين / AFP
14 مايو 2019

أهم الأحداث:

الصين تفرض رسوماً جمركية إضافية على البضائع الأمريكية على الرغم من تحذيرات ترمب، والنيابة العامة السودانية توجّه إلى البشير اتهامات بقتل المتظاهرين.

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      الصين تفرض رسوماً جمركية إضافية على البضائع الأمريكية

      أعلنت الصين، الإثنين، أنها تعتزم فرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار‎ تدخل حيز التنفيذ بدءاً من مطلع يونيو/حزيران المقبل. وقالت الحكومة الصينية في بيان، إن الرسوم الجديدة ستتراوح نسبتها بين 5 و25%، وستشمل قرابة 5140 منتجاً أمريكياً. [الأناضول]

      جاء ذلك بعد ساعات من توجيه ترمب تحذيرات للصين من تبعات الرد بالمثل على زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخراً على واردات بكين، مؤكداً أن هذا من شأنه الإضرار بالصين وليس ببلاده. [TRT عربي]

      وانتهت، الجمعة، جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن استضافتها الأخيرة، دون الإعلان عن التوصل إلى أي تقدم فيها. [الأناضول]

      النيابة العامة السودانية توجّه إلى البشير اتهامات بقتل المتظاهرين

      قال النائب العام السوداني، في بيان أصدره الإثنين، إنه وجّه إلى الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين. [رويترز]

      وأعلن محامون، الإثنين، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح بلاغ ضد البشير وآخرين، بتهمة تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989. [الأناضول]

      وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، وأودعته سجن كوبر شمالي الخرطوم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي. [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي
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