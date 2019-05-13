أكثر من 200 مليون مشاهد حول العالم يستعدون لمشاهدة الحدث غير الرياضي الأضخم على التلفاز، وأحد أهم الأحداث الترفيهية الأهم في العالم، إذ تبدأ مسابقة الأغنية الأوروبية أو كما هي معروفة بمسابقة "يوروفيجن" للأغاني، غداً وتستمر لأربعة أيام على التوالي.

ومع استعداد المشاركين من كل دولة لعرض أفضل أداء موسيقي يمثل بلادهم، تستعد أيضاً حملات مقاطعة المسابقة لهذا العام.

تقام مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام في تل أبيب، الأمر الذي تسبب في ظهور حملات مقاطعة تندد بإقامة مثل هذا الحدث، الذي يدعو لاحترام تنوع الثقافات من خلال الموسيقى، في إسرائيل التي تنتهك حقوق الفلسطينيين والمتهم جيشها بـجرائم حرب ضد المتظاهرين في قطاع غزة، حسب الأمم المتحدة.

ويتزامن استضافة إسرائيل للمسابقة الدولية مع مرور الأسبوع الأعنف على قطاع غزة منذ حرب 2014، حيث قتلت الغارات الإسرائيلية المكثفة في أيار/مايو الجاري 28 فلسطينياً بينهم طفلة رضيعة وامرأة حامل.

واستضافة إسرائيل للمسابقة دفعت نشطاء حملات المقاطعة إلى التساؤل عما إذا كانت تستخدم إسرائيل الموسيقى لتشتيت انتباه العالم عن سلوكها غير الأخلاقي والقانوني.

يوروفيجن مكسب سياسي لإسرائيل

سعت إسرائيل لاستخدام المسابقة كمكسب سياسي، إذ خططت في البداية لاستضافة الحدث في مدينة القدس ضمن مخططها في الترويج للقدس عاصمة لإسرائيل، وسط المجتمع الدولي، إلا أن منظمي المسابقة اختاروا تل أبيب كحل أفضل لاستضافة الحدث.

وتستخدم إسرائيل الموسيقى كأداة سياسية، وهذا ما أثبته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينما مدح نيتا بارزيلاي، المغنية الإسرائيلية الفائزة باللقب لمسابقة يوروفيجن العام الماضي، قائلاً إنها "قامت بفعل استثنائي لعلاقات إسرائيل الدولية" مضيفاً أن إسرائيل تتمتع بـ"قوات مُبدعة".

وتوالت الأصوات المعارضة لاستضافة إسرائيل مسابقة "يوروفيجن"، وكان من بينهم نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل BDS، الذين اتخذوا من مسابقة الأغنية الأوروبية هدفاً لإظهار الوجه الحقيقي لإسرائيل التي تستغل الموسيقى لتبرئ أفعالها العنصرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما حث نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل قناة BBC على عدم تغطية المسابقة على التلفاز، وأرسلوا دعوات إلى الفنانين المشاركين في الحدث تحثهم على عدم المشاركة في مسابقة فنية تدعو في الأساس لاحترام الآخر على أرض تضطهد الفلسطينيين وترتكب جرائم حرب ضدهم.

مسابقة فنية على أرض تكره الفن

وصلت إحدى الفرق لمسابقة يوروفيجن بأغنية عنوانها "ستنتشر الكراهية"، إنها الفرقة الدنماركية المعروفة باسم "هتاري" والذي يعني "الكارهون" والتي تُمثل في أدائها الموسيقي على المسرح مجموعة من الفاشيين الملطخين ببقع من الدماء.

لم تضع الفرقة الدنماركية إسرائيل في مأزق بسبب طريقتها في عرضها الفني، بل لأن هذه الفرقة الموسيقية تسلط الضوء على حقيقة دولة إسرائيل التي تضطهد كل ما هو متعلق بالفن من الجانب الفلسطيني وترحب بفرق تغني للكراهية لمسابقة فنية تدعو في الأساس لاحترام التنوع الثقافي بين الشعوب وهدم العنصرية.

وتشن إسرائيل على الفلسطينيين حرباً ثقافية شرسة، إذ قصف الاحتلال الإسرائيلي بطائرات الـF-16 مؤسسة سعيد المسحال للثقافة والفنون في غزة العام الماضي، ليتحول المبنى بالكامل إلى ذكرى لدى الفنانين الفلسطينيين من غزة، بعد أن كان الملجأ الذي يوفر لهم معدات موسيقية وآلات للتصوير ودورات تدريبية.

كما تهدد وزارة الثقافة الإسرائيلية باستمرار كل المؤسسات الفنية والفنانين المستقلين المقاطعين لإسرائيل بقطع الدعم، في حالة استمرارهم في الإنتاج الفني المعارض لسياسات الحكومة الإسرائيلية.

يقول المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أمانويل نهشون إن حفل المسابقة الأوروبية للغناء سيكون ضخماً ويشارك فيه عشرات الآلاف من الناس، لكننا سنبقى متيقظين للغاية للتأكد من أنه لن يوجد أحد من أجل الإزعاج أو التدمير".

وستبدأ المسابقة غداً مع استنفار أمني إسرائيلي واستعداد من قبل الجانب الإسرائيلي لمنع أي ناشط مقاطع للمسابقة من دخول إسرائيل، ولا تزال أيقونات ثقافية عربية وبريطانية تدعو الفنانين والحضور لمقاطعة المسابقة التي تحمل العديد من التناقضات بين مبادئها ومبادئ الأرض التي ستقام عليها.