سياسة
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رئيس المجلس الأوروبي يدعو الأطراف الليبية لترك الأعمال العسكرية
التقى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً فائز السراج، في العاصمة البلجيكية بروكسل، ودعا جميع الأطراف إلى ترك الأعمال العسكرية.
رئيس المجلس الأوروبي يدعو الأطراف الليبية لترك الأعمال العسكرية
توسك: السبل العسكرية لن تقود إلى أي حل في ليبيا / Reuters
13 مايو 2019

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الإثنين، كل الأطراف في ليبيا، لترك الأعمال العسكرية والبدء في الحوار السياسي من جديد.

جاء ذلك عقب التقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً فائز السراج، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار توسك، في تغريدة، إلى أنه بحث مع السراج آخر التطورات في ليبيا خلال اللقاء، ودعا كل الأطراف لترك الأعمال العسكرية، والبدء في الحوار السياسي من جديد، مؤكداً أنّ السبل العسكرية لن تقود إلى أي حل في ليبيا.

وتشهد طرابلس، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً أطلقه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعاً على الشرعية والسلطة، يتركّز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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