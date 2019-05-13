سياسة
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اكتمال 53% من أعمال بناء مستشفى "باشاك شهير إسطنبول"
اكتمل ما نسبته 53% من أعمال بناء مستشفى "باشاك شهير إسطنبول" المتوقع أن يكون ضمن الأكبر في العالم عقب افتتاحه المقرر عام 2020 وذلك ضمن مشروع الحكومة التركية لبناء سلسلة من “مستشفيات المدن” الضخمة.
اكتمال 53% من أعمال بناء مستشفى "باشاك شهير إسطنبول"
جرى تصميم المبنى الرئيسي للمستشفى بأحدث التقنيات المقاومة للزلازل / Ihlas Haber Ajansi
13 مايو 2019

اكتمل ما نسبته 53% من أعمال بناء مستشفى "باشاك شهير إسطنبول" المتوقع أن يكون ضمن الأكبر في العالم عقب افتتاحه المقرر عام 2020، وذلك ضمن مشروع الحكومة التركية لبناء سلسلة من “مستشفيات المدن” الضخمة التي افتتح عدد منها في المحافظات الكبرى بالبلاد.

وتجري أعمال بناء المستشفى على مساحة مليون متر مربع، ويتكون من 8 مبانٍ رئيسية ضخمة، تحتوي على أقسام للأطفال والنساء والأورام والأعصاب والقلب والعظام والعلاج الطبيعي والأمراض النفسية، ويضم المستشفى 2682 سريراً، و89 غرفة عمليات متكاملة، ليكون بذلك واحدة من أكبر المشافي حول العالم.

ومن المتوقع أن يوفر المستشفى فرص عمل لأكثر من 10 آلاف شخص في المجالات الطبية والخدمية وغيرها.

وجرى تصميم المبنى الرئيسي للمستشفى بأحدث التقنيات المقاومة للزلازل وهو ما يتيح استمرار العمل في المستشفى في كل الظروف، كما يمكن الاستمرار في إجراء العمليات الجراحية أثناء وقوع الزلازل.

وفي أعمال بناء المستشفى، جرى استخدام 95 ألف طن من الحديد وهو ما يعادل 10 أضعاف الحديد المستخدم في إنشاء برج إيفل الشهير وسط العاصمة الفرنسية باريس، بينما يعادل السيراميك المستخدم في أرضيات مباني المستشفى وواجهاته أكثر من مساحة 50 ملعباً دولياً لكرة القدم، كما استخدمت فيه كوابل بطول 12 ألف كيلومتر، ومليون متر كوب من الأسمنت وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف كمية الأسمنت التي استخدمت في بناء برج خليفة أطول برج في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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