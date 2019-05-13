سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران تحذر من مؤامرة بعد الهجوم على ناقلتي النفط السعوديتين
أعربت إيران عن قلقها حيال هجمات على سفن قبالة السواحل الإماراتية بعد إعلان دولتي الإمارات والسعودية أن سفناً بينها ناقلتا نفط تعرضت لأعمال "تخريبية"، وطالبت بإجراء تحقيق لمزيد من التوضيح.
إيران تحذر من مؤامرة بعد الهجوم على ناقلتي النفط السعوديتين
إيران تحذر من أي مؤامرة تستغل حادث استهداف الناقلات في الإمارات / AA
13 مايو 2019

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، بتوضيح حول ما حدث لناقلتي نفط سعوديتين قالت المملكة إنهما استهدفتا في "هجوم تخريبي" قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن قلقه حيال الهجمات التي طالت ناقلتي النفط، وقال "يجب توفير مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط".

وأضاف أن أمن الشحن والنقل البحري في المنطقة له أهمية قصوى. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية "إيرنا" عن موسوي تحذيره من أي "مؤامرة يديرها ذوو النيات السيئة" و "نزعة المغامرة من الأجانب" لتقويض الاستقرار والأمن في المنطقة.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، الأحد، أنّ أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها الإقليمية.

وأعلنت السعودية، الإثنين، أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا "لهجوم تخريبي" قبالة سواحل الإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us