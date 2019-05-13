طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، بتوضيح حول ما حدث لناقلتي نفط سعوديتين قالت المملكة إنهما استهدفتا في "هجوم تخريبي" قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن قلقه حيال الهجمات التي طالت ناقلتي النفط، وقال "يجب توفير مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط".

وأضاف أن أمن الشحن والنقل البحري في المنطقة له أهمية قصوى. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية "إيرنا" عن موسوي تحذيره من أي "مؤامرة يديرها ذوو النيات السيئة" و "نزعة المغامرة من الأجانب" لتقويض الاستقرار والأمن في المنطقة.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، الأحد، أنّ أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها الإقليمية.

وأعلنت السعودية، الإثنين، أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا "لهجوم تخريبي" قبالة سواحل الإمارات.