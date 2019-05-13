سياسة
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انطلاق أضخم مناورات بحرية في تاريخ الجمهورية التركية
أطلقت تركيا مناورات ذئب البحر التي تهدف إلى رفع الجاهزية للتعامل مع الأزمات في البحار، بالتزامن مع تصاعد التوتر في البحر المتوسط على خلفية بدء تركيا التنقيب عن الموارد الطبيعية في شرقي البحر المتوسط.
انطلاق أضخم مناورات بحرية في تاريخ الجمهورية التركية
مناورات ذئب البحر هي الأوسع في تاريخ تركيا / AA
13 مايو 2019

انطلقت في الساعات الأولى من صباح الإثنين مناورات "ذئب البحر 2019" البحرية الأضخم والأوسع في تاريخ الجمهورية التركية، حيث من المقرر أن تستمر حتى الخامس والعشرين من مايو/أيار الجاري.

وتأتي هذه المناورات بالتزامن مع تصاعد التوتر في البحر المتوسط على خلفية بدء تركيا التنقيب عن الموارد الطبيعية في شرقي البحر المتوسط واعتراض دول كمصر واليونان على هذه الخطوة التي أكدت أنقرة أنها حق سيادي لن تسمح بالمساس به من أي طرف.

وتجري المناورات بشكل متزامن في البحار الثلاثة التي تطل عليها تركيا وهي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر إيجه، وذلك في إطار برنامج المناورات السنوي لرئاسة الأركان التركية.

ويشارك في هذه المناورات 131 سفينة متنوعة، و57 طائرة حربية، و33 طائرة مروحية، وغواصات، وسفن مضادة للألغام، وقطع بحرية وجوية متنوعة تابعة للجيش وخفر السواحل.

وتعتبر هذه المناورات أضخم بكثير من مناورات "الوطن الأزرق" التي جرت بين تاريخي 27 فبراير/شباط و5 مارس/آذار الماضي في البحار الثلاثة وكانت تعتبر آنذاك الأكبر في تاريخ الجمهورية.

وتهدف مناورات "ذئب البحر 2019" إلى رفع الجاهزية للتعامل مع الأزمات والتوترات في البحار، ووضع الاستراتيجيات للتعامل في سيناريوهات الحرب، ورفع جاهزية السفن والطائرات التركية للتحرك في حالات الطوارئ، حيث يشارك عدد كبير جداً من السفن الحربية المتنوعة والطائرات الحربية والمروحية وطائرات وسفن خفر السواحل وغيرها من القطع البحرية والجوية.

ويشارك في هذه المناورات جانب كبير من المعدات الحربية التي أنتجتها الصناعات الدفاعية التركية في السنوات الأخيرة ومنها سفن وأسلحة وأجهزة رصد وتعقب، وتشمل المناورات فقرات بالذخيرة الحية لإصابة الأهداف على سطح المياه وسيناريوهات التعامل مع هجوم من البر على القطع البحرية وعمليات الإنقاذ وغيرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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