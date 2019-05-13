سياسة
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السعودية تعلن استهداف ناقلتي نفط تابعتين لها قبالة سواحل الإمارات
صرحت السعودية على لسان وزير الطاقة خالد الفالح بأن ناقلتي نفط تابعتين لها تعرضتا لهجوم قبالة ساحل الإمارات وتحديداً ساحل مدينة الفجيرة في هجمات سببت "أضراراً جسيمة" للاثنتين، ولم تفصح السعودية عن اسمي السفينتين، أو الجهة التي تشك بأنها وراء الهجوم.
السعودية تعلن استهداف ناقلتي نفط تابعتين لها قبالة سواحل الإمارات
الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود / AP
13 مايو 2019

قالت المملكة العربية السعودية، الإثنين، إن ناقلتي نفط تابعتين لها تعرضتا لهجوم قبالة ساحل الإمارات في هجمات سببت أضراراً جسيمة للاثنتين، والتي كانت واحدة منهما في طريقها لتحميل نفط سعودي لنقله إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك على لسان خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الذي قال إن "الهجمات التي استهدفت الناقلتين السعودتين نفذت في الساعة السادسة من صباح الأحد".

وأضاف الوزير السعودي "وقع الهجوم بينما كانت إحداهما في طريقها لتحميل النفط من ميناء رأس تنورة السعودي، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو".

وأشار إلى أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود في حين نجمت عنه أضراراً بالغة في هيكلي السفينتين".

ولم تفصح السعودية عن اسمي السفينتين، أو الجهة التي تشك بأنها وراء الهجوم.

وأصدرت الولايات المتحدة تحذيراً جديداً لقواتها البحرية في المنطقة.

وأدانت الإمارات، الأحد، ما وصفتها بأنها "عمليات تخريبية" تعرضت لها أربع سفن تجارية قبالة ساحل مدينة الفجيرة.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من بث وسائل إعلام إيرانية ولبنانية تقارير تفيد بوقوع انفجارات في ميناء الفجيرة.

ورفض المسؤولون الإماراتيون الإدلاء بتفاصيل أثناء استمرار التحقيقات، ولم يتحدثوا عن الجهة التي قد تكون وراء الهجمات.

وتأتي هذه الأنباء وسط زيادة أجواء التوتر بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، ما أعاد العقوبات الأمريكية التي جلبت الاقتصاد الإيراني إلى أزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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