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الأمم المتحدة تقول إن اليوم الأول لانسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة سار وفق الخطط الموضوعة، والمجلس العسكري الانتقالي في السودان ينفي محاولة فض اعتصام الخرطوم بالقوة.

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الأمم المتحدة: اليوم الأول لانسحاب الحوثيين من الموانئ سار وفق الخطط الموضوعة

قال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة الجنرال مايكل لولسغارد، الأحد، إن اليوم الأول لانسحاب قوات جماعة الحوثي من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر في محافظة الحديدة اليمنية سار "وفق الخطط الموضوعة". [رويترز]

وأضاف في بيان "راقبت فرق الأمم المتحدة الموانئ الثلاثة بشكل متزامن مع انسحاب القوات منها وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن". [رويترز]

بعد أشهر من الجمود الذي خيّم على المشهد السياسي اليمني مع فشل الأطراف المتصارعة في تنفيذ بنود اتفاق السويد الذي أُبرِمَ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر الحوثيون، السبت، إعادة الانتشار والانسحاب من طرف واحد من مواني مدينة الحديدة. [TRT عربي]

المجلس العسكري السوداني ينفي محاولة فض اعتصام الخرطوم بالقوة

نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحد، ما تردد عن محاولة الجيش وقوات نظامية أخرى فض الاعتصام المنظّم أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم بالقوة. [الأناضول]

وقال المجلس العسكري في بيان "نؤكد للمواطنين جميعاً، والمعتصمين على وجه الخصوص، أن ما تناولته وسائل التواصل ووسائل الإعلام حول محاولات فض الاعتصام بالقوة، عارٍ عن الصحة تماما". [الأناضول]

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين. [الأناضول]