قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، إن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للإمارات.

وقالت الوزارة في بيان إن "الجهات المعنية بالدولة اتخذت الإجراءات اللازمة كافة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادثة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وسترفع الجهات المعنية بالتحقيق النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها".

وأشارت إلى أن "العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن".

وأكدت الوزارة أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي ودون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادثة داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.

ووصفت الخارجية الإماراتية تعرض السفن التجارية لأعمال تخريبية بأنه تطور خطير.

ولم تشر الإمارات إلى أي معلومات تتعلق بالجهة التي نفذت تلك العمليات.