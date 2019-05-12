عقد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، يوسف العتيبة، السبت، اجتماعاً مع وفد إسرائيلي يتزعمه عضو الكنيست السابق شكيب شنان، وهو والد الجندي في جيش الاحتلال كميل شنان، الذي قُتل خلال عملية نفذها فلسطينيون في المسجد الأقصى عام 2017.

ويُعَدّ اللقاء المذكور، الأوّل من نوعه الذي يجري علناً بين السفير العتيبة ووفد إسرائيلي في مقر السفارة في واشنطن. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى علاقات وثيقة للعتيبة مع أطراف صهيونية وإسرائيلية، وكشفت رسائل مسربة من بريده الإلكتروني قبل نحو عام عن علاقات وثيقة تربطه بمؤسسات "الدفاع عن الديمقراطيات" التي تمولها منظمة المؤتمر اليهودي العالمي، والتي يُمولها الملياردير شلدون أدليسون المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق موقع

واللا الإسرائيلي.

وذكرت مصادر مطلعة لـTRT عربي أن شنان يزور الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد، بمناسبة ما يُسمّى يوم "الذكرى"، وهو يوم للحداد على قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، والإسرائيليين الذين سقطوا خلال معارك مع عرب وفلسطينيين، وكذلك للمشاركة في فاعليات مختلفة، هدفها الترويج لإسرائيل، في الوقت الذي تُحيي فيه ذكرى "يوم استقلالها".

واجتمع شنّان بالعتيبة في السفارة الإماراتية في واشنطن. وقالت المصادر إن الاجتماع استمر لمدة ساعة كاملة.

وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات وإسرائيل ودعم مساعي تقريب وجهات النظر بين تل أبيب وأبو ظبي، وفق المصادر.

ونشر شكيب شنان، منشوراً على صفحته الرسمية في فيسبوك، مرفقاً بصورة تجمعه بالعتيبة، وقال فيه "التقيت نهار أمس سفير الإمارات العربية المتحدة في أمريكا، السيد يوسف العتيبه، فاتحة تعارف ولها تواصل".

ومن ضمن أعضاء الوفد الإسرائيلي المُرافق، الإعلامي الدرزي مندي الصفدي، الذي نشر على صفحته صوراً من زيارة الوفد إلى ولايات أمريكية مختلفة.

وكتب في منشور على صفحته "بمبادرة من مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والبحث والترويج، بالتعاون مع منظمة ماتي (مركز ثقافي إسرائيلي) مقره لوس أنجلوس، تم تنظيم فاعليات لإحياء ذكرى شهداء إسرائيل، ومن ضمنهم الشهداء الدروز الذين سقطوا في حروب مختلفة".

وأضاف "إلى جانبي، يضم الوفد السيد شكيب شنان الذي فقد ابنه كميل في عملية إرهابية وقعت في 14 يولو/تموز 2017 في أثناء قيامه بواجبه في الذود عن حمى القدس، السيد شنان انضم إلى وفدنا ممثلاً عن العائلات الدرزية".

من جانبها، أشارت الناشطة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، ميراج جولياس إلى أنها اجتمعت بالوفد الإسرائيلي المذكور، وكتبت على فيسبوك "كان لي شرف استضافة السيد شكيب شنان عضو الكنيست السابق، وكذلك السيد مندي الصفدي، وهما من المجتمع الدرزي".

وأضافت "الدروز وجدوا طريقهم نحو التقدم في إسرائيل، وجدوا مجتمعاً غير قائم على الكره، وطريقة للتعايش، السيد شنان فقد ابنه في هجوم إرهابي في القدس. لقد زاد عندي اليقين بأن الجولان تنتمي إلى إسرائيل، وزادت قناعتي بأن الدروز يعيشون بأمان".

وذكر موقع Israeli week news ومقره الولايات المتحدة أن شكيب شنان شارك في فاعليات إحياء ذكرى جنود الجيش الإسرائيلي القتلى ضمن وفد قادم من تل أبيب.