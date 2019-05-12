سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 900 فلسطيني بينهم 133 طفلاً خلال شهرين
أصدرت مؤسسات فلسطينية مختصة في متابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تقريراً قالت فيه إن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 900 فلسطيني خلال الشهرين الماضيين، بينهم 133 طفلاً و23 امرأة.
الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 900 فلسطيني بينهم 133 طفلاً خلال شهرين
مؤسسات فلسطينية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهرين الماضيين نحو 900 فلسطيني بينهم 133 طفلاً / AA
12 مايو 2019

قالت مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الأحد، إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت نحو 900 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الشهرين الماضيين بينهم 133 طفلاً و23 امرأة.

وأضافت المؤسسات التي تضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في تقرير مشترك أن "عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين بلغت 112 أمراً، علماً بأن عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو 500 أسير".

وأشار البيان إلى العدد الإجمالي للأسرى قائلاً "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 250 طفلاً وقاصراً في سجون مجدو وعوفر والدامون… أما عدد الأسيرات فقد وصل إلى 45 أسيرة، علماً بأن عدد الأسرى في السجون بلغ 5700 أسير".

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة بين ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

واستعرض التقرير عمليات اعتقال الأطفال خلال الشهرين الماضيين مبيناً "إدخال 34 طفلاً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال مارس/آذار الماضي، إذ اعتُقِل 20 قاصراً من المنازل و12 من الطرقات وواحد على حاجز عسكري وواحد بعد استدعائه".

وتابع التقرير "تم إدخال 39 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال أبريل/نيسان المنصرم، 20 منهم اعتقلوا من المنازل و17 من الطرقات واثنان بعد استدعائهما".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة على التقرير المشترك للمؤسسات الفلسطينية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان منفصل، أصدره الأحد، إن "ثلاثة معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدؤوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري بينهم اثنان مضربان منذ 41 يوماً، فيما بدأ الثالث إضرابه قبل 18 يوماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us