سياسة
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مسؤول إيراني رداً على دعوة ترمب: لا أحد في طهران سيتصل بالرئيس الأمريكي
رد رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه على دعوة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المسؤولين الإيرانيين للاتصال به، بالقول إنه "لا أحد في طهران سيتصل بترمب".
مسؤول إيراني رداً على دعوة ترمب: لا أحد في طهران سيتصل بالرئيس الأمريكي
مسؤول إيراني كبير يؤكد رفض طهران دعوة ترمب القيادة الإيرانية للاتصال به / AFP
12 مايو 2019

قال رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، الأحد، إنه "لا أحد في طهران سيتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في البرلمان الإيراني، رداً على دعوة ترمب المسؤولين الإيرانيين للاتصال به.

وأردف "لا أحد من المسؤولين الإيرانيين سيتصل بترمب، ويجب على الأمريكيين مستقبلاً أن يتحلوا بجدية أكبر في المحادثات مع إيران".

وكان الرئيس الأمريكي دعا، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في البيت الأبيض، القيادة الإيرانية للاتصال به من أجل التوصل إلى اتفاق "عادل" حول برنامج إيران النووي.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية الجمعة عن مصدر دبلوماسي أمريكي أن البيت الأبيض مرر رقم الهاتف الخاص بترمب إلى سويسرا لمنحه لقادة إيران "إذا رغبوا في الاتصال به".

وأعلنت الولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الماضي، نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط وسط توتر شديد بين واشنطن وطهران، مما أثار مخاوف من قرب اندلاع حرب بالمنطقة.

ووقّع ترمب، الأربعاء، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس، ما عدّته طهران "مخالفة للأعراف الدولية".

وقال الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، إن "الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع إيران، لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها حتى تُغير سلوكها".

يأتي ذلك عقب إعلان إيران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015، مع الدول الكبرى، بعد عام على إعلان إدارة ترمب انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق، كما هددت طهران باتخاذ إجراءات إضافية خلال 60 يوماً، في حال لم تنفذ الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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