قال رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً للبلاد بالوكالة، إنه طلب من مبعوثه إلى الولايات المتحدة الأمريكية كارلوس فيتشيو، إجراء محادثات مع مسؤولين في البنتاغون، للتعاون مع الجيش الأمريكي لحل الأزمة السياسية في فنزويلا.

وأوضح غوايدو في كلمة أمام حشد من أنصاره في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أنه طلب من فيتشيو إجراء محادثات مع قائد القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية كريج فالر.

وادّعى غوايدو وجود عناصر لمنظمة جيش التحرير الوطني الكولومبي "ELN" ومليشيات كوبية داخل فنزويلا، وأن هذا يُعَدّ بمثابة احتلال. وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية، على تنفيذ محاولة انقلاب، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، البيت الأبيض بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره جون بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتَعهَّد بالكشف عن التفاصيل كافة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توتُّراً إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.