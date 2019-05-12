سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يمنع المصلين من الاعتكاف في المسجد الأقصى
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصلين الفلسطينيين من الاعتكاف في المسجد الأقصى وسط مدينة القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان أن عشرات العناصر من الشرطة الإسرائيلية الخاصة اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأخرجوا المعتكفين بالقوة.
الاحتلال الإسرائيلي يمنع المصلين من الاعتكاف في المسجد الأقصى
الاحتلال الإسرائيلي يمنع المصلين من الاعتكاف في المسجد الأقصى / AA
12 مايو 2019

أخرجت القوات الإسرائيلية بالقوة، مساء السبت، المصلين الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الأقصى وسط مدينة القدس المحتلة، حسب شهود عيان.

وقال الشهود إن عشرات العناصر من الشرطة الإسرائيلية الخاصة اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأخرجوا المعتكفين بالقوة.

وأفادت المصادر بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان.

وفي وقت سابق، أدى آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى.

ويقصد بالاعتكاف مكوث المصلّي في مسجد للصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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