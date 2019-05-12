انتقدت وزارة الخارجية التركية، دعوة نظيرتها الألمانية، أنقرة إلى التزام اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب.

وأوضح متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، أن هذه الدعوة لا تستند إلى أدلة وحقائق، وأن الهدف منها تشويه صورة تركيا.

وأضاف أقصوي أن أخذ المؤسسات الرسمية الألمانية مثل هذه الادعاءات على محمل الجد، أمر مثير للانتباه.

وتابع قائلاً إن "تركيا طرف في جميع اتفاقيات الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي في ما يخص مناهضة التعذيب، وجميع الأماكن تُقيَّد فيها الحرية الشخصية، مفتوحة للرقابة الدولية، وسياسة رفض التعذيب تطبق في تركيا بعناية منذ عام 2003".

وأكد أن تركيا تقوم بواجباتها حيال مكافحة التعذيب، وأوفت بكامل التزاماتها تجاه باقي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ولفت إلى أن بلاده تجري تحقيقاً مفصلاً ودقيقاً حول مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وأن أنقرة تتبنى مواقف شفافة في هذا الخصوص.

وكانت الخارجية الألمانية طالبت الحكومة التركية بالتزام ميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عقب ادعاءات مراسل صحيفة "فيلت" الألمانية، دينيس يوجيل، التعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله في تركيا.