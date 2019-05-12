سياسة
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استشهاد جندي وتحييد إرهابي شرقي تركيا
ذكر بيان صادر عن ولاية تونج إيلي شرقي تركيا، أن قيادة الدرك أطلقت عملية ضد إرهابيين من تنظيم PKK يستعدون لشن عمل إرهابي في ريف قضاء بولومور. وأوضح أن الاشتباكات مع الإرهابيين أسفرت عن استشهاد جندي وتحييد إرهابي.
استشهاد جندي وتحييد إرهابي شرقي تركيا
جنود أتراك خلال القيام بعمليات ضد التنظيمات الإرهابية شرقي تركيا / AA
12 مايو 2019

أعلنت ولاية تونج إيلي شرقي تركيا، السبت، استشهاد جندي في اشتباك ضد إرهابيين كانوا يعتزمون القيام بعمل إرهابي في قضاء بولومور بالولاية.

وذكر بيان صادر عن الولاية أن قيادة الدرك في تونج إيلي أطلقت عملية ضد إرهابيين من تنظيم PKK يستعدون لشن عمل إرهابي في ريف قضاء بولومور.

وأوضح أن الاشتباكات مع الإرهابيين أسفرت عن استشهاد جندي وتحييد إرهابي.

من جانبه، أكد وزير الدفاع خلوصي أقار، أن تركيا حققت نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب، وأنها تواصل عملياتها بكل اقتدار.

وأشار أقار إلى أنّ القوات التركية تواصل عملياتها ضد الإرهابيين الذين يهددون تركيا في شمال العراق وسوريا.

وجدّد وزير الدفاع تأكيده أنّ العمليات العسكرية ضد الإرهابيين تأتي من منطلق تحقيق الأمن للشعب التركي وسيادة الجمهورية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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