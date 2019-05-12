سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 12 مايو/أيار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 12 مايو/أيار 2019
جماعة الحوثي اليمنية تعلن انسحاب قواتها من مواني الحديدة  / Reuters
12 مايو 2019

أهم الأحداث:

قوات الحوثيين تقرر الانسحاب من طرف واحد من مواني الحديدة، وأنقرة تتعهد بحماية حقوق القبارصة الأتراك في الاستفادة من الثروات الطبيعية شرقي المتوسط.

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    الحوثيون ينسحبون من طرف واحد من مواني الحديدة اليمنية

    بعد أشهر من الجمود الذي خيّم على المشهد السياسي اليمني مع فشل الأطراف المتصارعة على تنفيذ بنود اتفاق السويد الذي أُبرم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر الحوثيون، السبت، إعادة الانتشار والانسحاب من طرف واحد من مواني مدينة الحديدة. [TRT عربي]

    وذكرت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، في بيان سابق، أن الحوثيين سينفذون ”انسحاباً مبدئياً أحادي الجانب“ في الفترة من 11 إلى 14 مايو/أيار الجاري، من ميناءَي الصليف ورأس عيسى إضافة إلى الحديدة، وهو الميناء الرئيسي في البلاد. [رويترز]

    وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، نقلاً عن المكتب السياسي لجماعة الحوثي في اليمن إن الجماعة دعت الأمم المتحدة، السبت، للضغط على التحالف الذي تقوده السعودية لتنفيذ اتفاق الحديدة. [رويترز]

    أنقرة: سنواصل حماية حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك في مياه المتوسط

    أكّدت وزارة الخارجية التركية أنها ستواصل حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. وكتب المسؤول في وزارة الخارجية التركية جاغطاي أرجيس، السبت، في تغريدة على تويتر، أن تركيا ستواصل حماية حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية في ما يتعلق بالثروات الباطنية، في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة. [الأناضول]

    وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعربت في 5 مايو/أيار الجاري، عن "قلقها من نية تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص الرومية" التي تعدّها الأخيرة "منطقة اقتصادية خالصة" تابعة لها. [الأناضول]

    وخلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية شمال قبرص التركية، في 4 مايو/أيار الجاري، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده أقدمت على الخطوات اللازمة، وإن سفن التنقيب التركية شرعت في بدء أنشطتها في المناطق التي سمحت جمهورية شمال قبرص التركية بالتنقيب فيها. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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