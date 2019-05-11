سياسة
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أنقرة: سنحمي حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك في مياه المتوسط
وزارة الخارجية التركية تؤكد عزم أنقرة على حماية حقوق مواطنيها ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية في الاستفادة من الثروات الباطنية الموجودة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط.
أنقرة: سنحمي حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك في مياه المتوسط
 مسؤول في الخارجية التركية: تركيا ستواصل حماية حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية  / AA
11 مايو 2019

أكّدت وزارة الخارجية التركية أنها ستواصل حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

وكتب المسؤول في وزارة الخارجية التركية جاغطاي أرجيس، السبت في تغريدة على تويتر، أن تركيا ستواصل حماية حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية في ما يتعلق بالثروات الباطنية، في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعربت في 5 مايو/أيار الجاري، عن "قلقها من نية تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص الرومية" التي تعدّها الأخيرة "منطقة اقتصادية خالصة" تابعة لها.

وخلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية شمال قبرص التركية، في 4 مايو/أيار الجاري، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده أقدمت على الخطوات اللازمة، وإن سفن التنقيب التركية شرعت في بدء أنشطتها في المناطق التي سمحت جمهورية شمال قبرص التركية بالتنقيب فيها.

وقالت الخارجية التركية، في 6 مايو/أيار الجاري، إن بيان نظيرتها الأمريكية حول أنشطة أنقرة المتعلقة بالتنقيب عن الغاز في جرفها القاري شرقي البحر المتوسط "لا يمت إلى الحقيقة بصلة".

وأضافت في بيان، أن "دعوة الولايات المتحدة تركيا إلى عدم التنقيب في منطقة يدعي القبارصة الروم أنها لهم، كأن اتفاقية ترسيم حدود سارية، ليست مقاربة بناءة ولا تتماشى مع القانون الدولي".

وتشهد جزيرة قبرص منذ عام 1974، انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب.

ورفض القبارصة الروم عام 2014 خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين، قبل أن يستأنف الطرفان مفاوضاتهما في 2015 برعاية أممية، إلا أن المفاوضات التي تركّزت على 6 بنود أساسية هي الاقتصاد والاتحاد الأوروبي والملكية وتقاسم الإدارة والأرض والأمن والضمانات، لم تثمر حلّاً نهائيّاً للأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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