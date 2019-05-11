أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الجمعة، أن عملية شراء منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية اكتملت.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون رداً على معلومات نشرها محرر السياسة الخارجية في صحيفة "بيلد" الألمانية جوليان روبكي، عبر حسابه على تويتر.

وقال روبكي إن "مصادر دبلوماسية (لم يحدد جنسيتها) صرحت لصحيفته بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن يشترِي المنظومة الدفاعية من روسيا".

ورد عليه ألطون بالقول "عزيزي جوليان، مصادرك خاطئة، خذ المعلومة مني، عملية شراء S-400 اكتملت".

وكانت تركيا قررت في 2017، شراء منظومة S-400 من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.

وتزعم الولايات المتحدة أن منظومة S-400 الروسية، ستشكّل خطراً على أنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" باعتبار تركيا عضواً فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة مراراً.