دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، كافة دول العالم إلى التعاطي بمزيد من الحساسية والاهتمام مع قضية فلسطين والقدس.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان ألقاها خلال مأدبة إفطار مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى أنقرة، بمقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة.

وقال أردوغان إننا ندعو كافة الدول للتعامل بحساسية أكبر تجاه قضية فلسطين والقدس وإبداء مواقف فاعلة في هذا الصدد.

وتطرق أردوغان للقصف الإسرائيلي الذي طال قبل أيام مبنى يضم مكتب وكالة الأناضول في قطاع غزة.

وأردف بالقول "إسرائيل لا تتوانى عن قصف وسائل الإعلام بما فيها مؤسساتنا، للحيلولة دون تسليط الضوء على جرائمها في غزة".

عودة السوريين إلى ديارهم

وحول مستجدات الأوضاع في سوريا، أوضح أردوغان أن بلاده ستوفر قريباً إمكانية عودة 4 ملايين لاجئ إلى منازلهم "عقب تطهير مناطق سورية أخرى محاذية لحدودنا من الإرهابيين".

وأعرب عن استيائه من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا.

وأوضح بهذا الصدد "يُجري تزويد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا بالسلاح والعتاد عبر عشرات آلاف الشاحنات وبالمجان، في الوقت الذي نحاربها فيه".

S-400 والحديث عن عقوبات

وتطرق الرئيس التركي إلى تلويح واشنطن بفرض عقوبات على أنقرة، على خلفية شراء صفقة منظومات الدفاع الجوية S-400 من روسيا.

وقال إنه "لا يمكن أن نتفهم الحديث عن فرض عقوبات ضدنا من قبل حلفائنا، ونحن عضو وشريك استراتيجي في حلف شمال الأطلسي".

وقررت تركيا في 2017، شراء منظومة S-400 من روسيا، عقب تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.

المسلمون وخطابات الكراهية

وفي شأن آخر، قال أردوغان إن المسلمين أكبر ضحية للمعاملة المجحفة والأحكام المسبقة والتمييز والتعصب وخطابات الكراهية على مستوى العالم.

وتابع أنه "رغم كل جهودنا التي نبذلها إلا أننا نرى تواصل المواقف مزدوجة المعايير تجاه محاربة الإرهاب والتيارات المتطرفة الصاعدة"

وأردف مخاطباً السفراء "دعوّنا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية إلى اعتماد 15 مارس/آذار من كل عام، يوماً للتضامن ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا، وننتظر دعم بلدانكم لتحقيق دعوتنا".