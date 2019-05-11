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السراج يحث ترمب على منع داعمي حفتر من التدخل في شؤون ليبيا، وأنقرة تطالب موسكو باتخاذ تدابير لوقف هجمات النظام السوري على إدلب.

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السراج يحث ترمب على منع داعمي حفتر من التدخل في شؤون ليبيا

دعا فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للوقوف إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً ووقف الدعم الأجنبي لهجوم حفتر، قائلاً إن هذا الدعم يحول ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة ويخاطر بحرب لها تداعيات عالمية. [TRT عربي]

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الليبي مهند يونس، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر "تجاوزه الزمن، ولن يكون له أي دور في العملية السياسية في المستقبل". وأوضح يونس أن الحوار السياسي "سيكون مع شركاء الوطن على اختلاف توجهاتهم، إلا أنهم جميعاً يتطلعون إلى بناء دولة مدنية تقوم على الحريات والتداول السلمي للسلطة، وليس فيها مكان لحكم الفرد". [الأناضول]

وزير الدفاع التركي: ننتظر من روسيا اتخاذ تدابير لوقف هجمات النظام على إدلب

طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار روسيا باتخاذ إجراءات حازمة لوقف الهجمات التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه على مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا، مؤكداً أن النظام يسعى لتوسعة مناطق سيطرته جنوبي إدلب على نحو ينتهك اتفاق أستانا. [TRT عربي]

وأكد أقار أن هجمات قوات النظام المتزايدة على جنوبي إدلب، تحولت إلى عملية برية اعتباراً من 6 مايو/أيار الحالي وأن النظام يسعى لمد رقعة سيطرته على نحو ينتهك اتفاق أستانا، متسبباً في سقوط ضحايا ونزوح مدنيين. [الأناضول]