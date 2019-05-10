قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إنه "ليس متعجلاً على الإطلاق" لاستكمال اتفاق تجاري مع الصين، في الوقت الذي يستعد فيه مفاوضون أمريكيون وصينيون لمواصلة محادثات في واشنطن، في مؤشر على إمكانية أن تتجاوز المناقشات الأسبوع الجاري.

وفي عاصفة من التغريدات الصباحية على تويتر، دافع ترمب عن قراره بفرض رسوم إضافية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق الجمعة. وقال إن الرسوم ستُقدّم دفعة للولايات المتحدة أكثر من أي اتفاق.

وكتب ترمب "ستقدم التعريفات لبلادنا ثروة أكبر بكثير من أي اتفاق استثنائي من النوع التقليدي".

ويتأهب مسؤولون أمريكيون وصينيون لاستئناف المفاوضات، في وقت لاحق الجمعة، إذ يسعى أكبر اقتصادين في العالم للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترمب إن "المباحثات مع الصين مستمرة بأسلوب شديد التوافق"، مضيفاً أنه "ما من حاجة إلى التعجل على الإطلاق".

وتابع "سنواصل التفاوض مع الصين على أمل ألا تحاول مجدداً التراجع عن الاتفاق".

ويصر ترمب على أن الصين ستدفع الرسوم، لا المستهلكين الأمريكيين، لكن أسعار عدد من المنتجات ارتفعت مع تحمل الشركات الأمريكية التكاليف.

وكانت المحادثات التجارية بين البلدين، انطلقت مطلع العام الجاري لمحاولة التوصّل إلى اتّفاق بشأن اتّهامات واشنطن لبكين بالسّرقة الصناعيّة، وبالتدخّل في الأسواق على نطاق واسع وبمفاقمة العجز التجاري الأمريكي.

وتطالب إدارة ترمب بوضع حد للممارسات التجارية التي تعدّها "غير نزيهة"، وبـ"تغييرات بنيوية"، أي إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية، وكذلك حماية الملكية الفكرية الأمريكية.

وتريد الولايات المتحدة، أيضاً، التوصل إلى اتفاق حول القطع الأجنبي، لمنع بكين من خفض قيمة عملتها من أجل تحفيز الصادرات، كما تطلب وقف الدعم المالي الحكومي لشركات الدولة، التي تعمل في إطار خطة الدولة الصينية الاستراتيجية "صنع في الصين 2025".