أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة الأولى من رمضان، في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، على الرغم من القيود الإسرائيلية

وذكرت دائرة أوقاف القدس أن حوالي 180 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاماً من سكان الضفة الغربية وجميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المدينة المقدسة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة منذ ساعات صباح الجمعة. وبدأ توافد الفلسطينيين من سكان القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل والنساء ومن هم فوق سن 40 عاماً من سكان الضفة الغربية منذ ساعات الصباح.

وحيى الشيخ أحمد سليم، خطيب المسجد الأقصى، في خطبة الجمعة، الفلسطينيين الذين توافدوا إلى المسجد الأقصى لتأكيد تمسّكهم بقبلتهم الأولى، ودعاهم للوحدة لمواجهة التحديات وعلى رأسها صفقة القرن الأمريكية.