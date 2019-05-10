سياسة
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مقتل جنديين فرنسيين خلال عملية تحرير رهائن في بنين
نجح الجيش الفرنسي في تحرير أربع رهائن بينهم فرنسيان اثنان، وأمريكي ومواطن من كوريا الجنوبية، في بنين. وقُتل خلال عملية التحرير جنديان فرنسيان، حسب بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية.
مقتل جنديين فرنسيين خلال عملية تحرير رهائن في بنين
الجنديان الفرنسيان قُتلا بعد أن تمكّن الجيش الفرنسي من إنقاذ الرهائن الأربع / AFP
10 مايو 2019

قُتل جنديان فرنسيان، الجمعة، خلال مشاركتهما في عملية تحرير رهائن في بنين، حسب بيان أصدره قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيان، إنّ الجيش "نفذ عملية تحرير رهائن شمالي بنين، فجر اليوم، وسقط خلالها جنديان".

وأضاف ماكرون أن جيش بلاده تمكن من إنقاذ 4 رهائن بينهم فرنسيان اثنان، اختُطفا في الأول من مايو/أيار الجاري، إضافة إلى مواطن أمريكي وآخر من كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن الفرنسيين الاثنين فُقدا بعد خروجهما برفقة مرشد سياحي، للتجول في محمية بيندغاري الوطنية شمالي بنين، مطلع مايو/أيار، فيما عثرت السلطات في بنين على جثة المرشد بعد ثلاثة أيام من يوم الاختفاء.

وتحاذي محمية بندغاري، شرق بوركينافاسو التي تعاني من نشاط الجماعات المسلحة منذ عام 2012.

ولم تكشف، حتى الساعة، السلطات في فرنسا أو بنين، عن الجهة المسؤولة عن اختطاف الرهائن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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