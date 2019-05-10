فتح جامع الخرقة الشريفة في إسطنبول، الجمعة، أبوابه أمام الزوار خلال شهر رمضان.

وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم دعاء قرأه مفتي إسطنبول.

وكما جرت العادة في المسجد، يسمح للزوار اعتباراً من الجمعة الأولى من كل رمضان، بزيارة البردة الشريفة، حتى أواخر الشهر الفضيل.

ومن المقرر أن يُسمح للزوار بمشاهدة البردة الشريفة، بين 10صباحاً وحتى 6 مساءً ضمن أيام الأسبوع، ويومي السبت والأحد بين 9 صباحاً و6 مساءً، وحتى الساعة 02.30 في ليلة القدر.

وأخذ الجامع اسمه من بردة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم، الموجودة بداخله، والتي أهداها النبي للتابعي أويس القرني.

وشارك في مراسم الافتتاح حفيد التابعي أويس، من الجيل الـ59، باريش سامر، الذي يتولى مهمة الحفاظ على البردة، ومفتي إسطنبول حسن كامل يلماز، ورئيس بلدية حي فاتح محمد أرغون طوران.

ويروى أن النبي أوصى بإعطاء بردته إلى أويس القرني خلال رحلته بليلة الإسراء والمعراج، والتزم الصحابة بالوصية، وانتقل أويس القرني فيما بعد إلى شمالي العراق، واستشهد في معركة صفين عام 657هـ، بجانب الصحابي علي بن أبي طالب.

وانتقلت البردة بعدها لشقيق أويس القرني، ومنذ ذلك الحين وصلت إلى يومنا الحاضر عن طريق 59 جيلاً من أحفاد التابعي أويس القرني.