أكد مستشار بالرئاسة الفرنسية، الجمعة، أن فرنسا لن تتسامح إزاء تكرار تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معبراً عن أمله في أن تدفع الانتخابات الأوروبية الأحزاب البريطانية إلى الوصول إلى اتفاق بشأن الخروج.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ضغطت فرنسا بقوة من أجل تقليص فترة تمديد مفاوضات الخروج، عادّة أنه تجب مواصلة الضغط على لندن.

وعلى النقيض من ذلك أبدت ألمانيا رغبة في منح المفاوضات وقتاً أطول، وفي النهاية اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على مدّ أجل المفاوضات 6 أشهر.

وقال المستشار الرئاسي، بحسب وكالة رويترز، "يتعين ألا نسقط في تكرار التمديد. رسالتنا واضحة، لا بد من إيجاد حل بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول".

ولم يغلق المستشار الرئاسي الفرنسي الباب أمام تأجيل آخر بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكنه أوضح أن باريس ستواصل تأكيد ألا يتكرر ذلك.