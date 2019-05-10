قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم ترشيح القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، والمدير التنفيذي السابق لشركة بوينغ، وزيراً للدفاع.

وأفادت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أنه "بناء على خدمته المتميزة للبلاد وقدرته الجلية على القيادة يعتزم الرئيس ترمب ترشيح باتريك شاناهان ليكون وزيراً للدفاع".

من جانبه، أكد شاناهان في بيان له، أنه ملتزم بتحديث الجيش الأمريكي وإذا تأكد تولّيه للمنصب فسيطبق بكل حزم استراتيجية الدفاع القومي التي رسمها ترمب، والتي ترى في المنافسة مع الصين وروسيا أولوية عن حروب مكافحة الإرهاب التي استنفدت موارد البنتاغون على مدى أغلب فترات العقدين الماضيين.

وكان شاناهان سبق له العمل في شركة دفاعية كبرى، ويخالف ترمب بذلك العرف السائد في الولايات المتحدة.

ويخضع شاناهان حالياً للتحقيق من جانب المفتش العام لوزارة الدفاع في مزاعم أنه طلب معاملة تفضيلية لبوينغ عندما كان يعمل بالبنتاغون لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات.

وتولى شاناهان البالغ من العمر 56 عاماً منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، منذ يناير/كانون الثاني، بعد أن استقال سلفه جيم ماتيس بسبب خلافات في السياسات المتبعة مع الرئيس ترمب.