سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 10 مايو/أيار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 10 مايو/أيار 2019
قوات النظام السوري تواصل قصفها لمناطق خفض التصعيد / AFP
10 مايو 2019

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التصعيد، وأنقرة تنفي مزاعم تأجيل تسلّم منظومة S-400 الدفاعية من روسيا.

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النظام السوري وحلفاؤه يواصلون قصف منطقة خفض التصعيد

    وسّعت قوات النظام السوري وحلفائه، الخميس، رقعة عملياتها العسكرية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، واستطاعت السيطرة على بلدة قلعة المضيق بريف حماة الغربي بدعم جوي روسي، وبعد اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة جنوبي منطقة خفض التصعيد. [TRT عربي]

    وتسبّب انتهاك النظام السوري لاتفاق سوتشي، وقصفه الجوي والمدفعي لمنطقة "خفض التصعيد"، في نزوح مئات الآلاف من المدنيين شمالاً نحو الحدود مع تركيا. [الأناضول]

    أنقرةتنفيمزاعمتأجيلتسلممنظومةS-400الدفاعيةمنروسيا

    نفت تركيا إصدار أية بيانات تتحدث عن تأجيل تسلم منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، وكان وزير الخاريجة التركي مولود جاوش أوغلو قال إن بلاده تلقّت مطالبات من الولايات المتحدة وبعض الدول، بالتخلي عن المنظومة الروسية أو تأجيل شرائها. [TRT عربي]

    وفي ظل زعم الولايات المتحدة أن المنظومة الصاروخية الروسية يمكن أن تضرّ بمنظومات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بما فيها مقاتلات F-35، تؤكد تركيا أنها لا تتفق مع هذه المزاعم. [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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