سياسة
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جاوش أوغلو يطالب نظيره الروسي بإيقاف الهجمات على إدلب
طالب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف، بإيقاف الهجمات التي تستهدف منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا. وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية الروسي أكد لنظيره التركي، أن الهجمات تم إيقافها صباح الخميس.
جاوش أوغلو يطالب نظيره الروسي بإيقاف الهجمات على إدلب
وزير الخارجية التركي طالب نظيره الروسي بإيقاف هجمات النظام السوري وحلفائه على إدلب / AA
9 مايو 2019

طالب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف، بإيقاف الهجمات التي تستهدف منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول، أن جاوش أوغلو، طالب لافروف، بإيقاف هجمات النظام السوري وحلفائه، على محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأضافت المصادر، أن وزير الخارجية الروسي، قال لنظيره التركي، إن الهجمات تم إيقافها صباح الخميس.

ومؤخراً، كثفّت قوات النظام وحلفاؤه، هجماتها على منطقة خفض التصعيد شمالي البلاد، تزامناً مع تقدمها على الأرض.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا، وهي تركيا وروسيا وإيران، توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد شمالي البلاد، وفقاً لاتفاق موقع في مايو/أيار 2017.

وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها، ضمن منطقة خفض التصعيد، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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