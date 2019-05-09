سياسة
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أنقرة: مزاعم تأجيل تسلم منظومة S-400 من روسيا غير صحيحة
نفى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن تكون أنقرة قد أصدرت أية بيانات تتحدث عن تأجيل لتسلم منظومة S-400 الصاروخية من روسيا. وقال جاوش أوغلو بهذا الخصوص "لم يصدر عنّا أي تصريح حول تأجيل تاريخ تسلم المنظومة".
أنقرة: مزاعم تأجيل تسلم منظومة S-400 من روسيا غير صحيحة
جاوش أوغلو قال إنه لم يصدر عن أنقرة أي تصريح حول تأجيل تاريخ تسلم منظومة صواريخ S-400 الروسية / AA
9 مايو 2019

نفى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن تكون أنقرة أصدرت أية بيانات تتحدث عن تأجيل تسلم منظومة S-400 الصاروخية من روسيا.

جاء تصريح الوزير رداً على تقارير إعلامية تتحدث عن تأجيل تسلم المنظومة الروسية، وذلك أثناء كلمته أمام اجتماع "مجموعة العمل المعنية بالإصلاحات"، المنعقد الخميس بالعاصمة أنقرة.

وقال جاوش أوغلو بهذا الخصوص "لم يصدر عنّا أي تصريح حول تأجيل تاريخ تسلم المنظومة".

ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده تلقّت مطالبات من الولايات المتحدة وبعض الدول، بالتخلي عن المنظومة الروسية أو تأجيل شرائها.

وبيّن أن واشنطن تزعم أن المنظومة الصاروخية الروسية يمكن أن تضرّ بمنظومات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بما فيها مقاتلات F-35.

وشدد على أن تركيا لا تشاطر الولايات المتحدة هذه المزاعم، وتؤكد ضرورة إطلاع الخبراء وأن تكون كلمة الفصل لهم بهذا الشأن.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن تركيا اقترحت على الولايات المتحدة تشكيل مجموعة عمل بهذا الإطار، بحيث يترأسها حلف الناتو.

وقال إن "تركيا واثقة من خطاها وتتخذ جميع إجراءاتها بشفافية تامة"، مضيفاً "إذا كانت الولايات المتحدة واثقة من نفسها فستشارك في مجموعة العمل هذه".

وعلى صعيد آخر، أفاد الوزير التركي، أنه سيجري اتصالاً هاتفياً، السبت، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وكانت تركيا قررت في 2017، شراء منظومة S-400 من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.

وتزعم الولايات المتحدة أن صواريخ S-400 الروسية، ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو باعتبار تركيا عضواً فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة مراراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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