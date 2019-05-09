تشكل المشروبات الرمضانية، المُحضرة في منطقة الأناضول، شرقي تركيا، خياراً مناسباً للراغبين في إنعاش أجسادهم والحفاظ على صحتها.

وتشتهر ولاية ديار بكر بهذه المشروبات المُحضّرة من جميع أنواع الفواكه، والنباتات العلاجية المختلفة.

ويمكن تحضير هذه المشروبات من التوت البري، والعنب، والتمر، والليمون، بالإضافة إلى القرنفل، وعرق السوس.

وقال المتخصص في تحضير هذه المشروبات كولدان دوروت بولاك إن "حاجة الجسم لهذا النوع من المشروب الصحي والمنعش، تزداد كثيراً مع ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف أن فوائده كبيرة على جسم الإنسان، مقارنة مع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

بدورها، أوضحت عالمة التغذية، أوزليم طاي، أن "المشروبات الغازية باحتوائها على نسبة عالية من المواد السكرية والأملاح، بالإضافة إلى حمض الفوسفوريك، تضر بجسم الإنسان كثيراً"، مضيفة "عكس المشروبات الطبيعية التي تُحضر من مواد صحية تفيد جسم الإنسان كثيراً".