قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي إن على الجميع احترام قرار اللجنة العليا للانتخابات، بشأن إعادة انتخابات رئاسة البلدية في مدينة إسطنبول.

وعقّب أقصوي، الخميس، على تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، وأعضاء في الكونغرس الأمريكي، حول قرار إعادة انتخابات إسطنبول.

وأضاف أقصوي أن حوادث مشابهة وقعت في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان، مؤكداً ضرورة الإبقاء في الحسبان أن مثل هذه المسائل يتم حلها في إطار المبادئ الديمقراطية.

وشدد على أن الانتخابات الحرة والديمقراطية جزء لا غنى عنه من أعراف الدولة التركية، مضيفاً أن "نسبة المشاركة العالية في كل انتخابات تثبت بأفضل صورة مدى التزام شعبنا بالديمقراطية وثقته في النظام الانتخابي".

وأوضح أن قرار إعداة الانتخابات في إسطنبول اتُّخذ بسبب التأكد من حدوث مخالفات للقانون، في الانتخابات التي جرت يوم 31 مارس/آذار 2019، ولا علاقة له بنتائج الانتخابات.

وتابع قائلاً "يتوجب على الجميع احترام القرار المتخذ من جانب لجنة الانتخابات العليا، التي تستمد صلاحية إدارة الانتخابات ومراقبتها من دستورنا، وأعضاؤها منتخبون من الجهاز القضائي الرفيع".

وأشار إلى أن تجسيد إرادة الشعب في صناديق الاقتراع على أكمل وجه هو من "مقتضيات قوانيننا والتزاماتنا الدولية".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت، الإثنين، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة بالأغلبية للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية، إذ وافق 7 أعضاء عليها مقابل رفض 4.