اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى، الخميس، تحت حراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، في تصريح مقتضب "إن 137 متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم".

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت لتكثيف الاقتحامات للمسجد، تزامناً مع احتفال إسرائيل بما تسميه "عيد الاستقلال".

وتتم الاقتحامات عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وتسمح لهم بذلك الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، دون استجابة.