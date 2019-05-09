أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل 27 من مسلحي جماعة الحوثي، في معارك عنيفة بين الطرفين في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر موقع الجيش اليمني أن معارك عنيفة اندلعت، الأربعاء، واستمرت عدة ساعات عقب محاولة الحوثيين شن هجوم فاشل، واستحداث مواقع جديدة في منطقة الحبج بمديرية الزاهر التابعة للبيضاء.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة صدّت هجوم مسلحي الحوثي، وأجبرتهم على التراجع دون تحقيق أي تقدم.

ولفت إلى أن المواجهات أدت إلى مقتل 27 حوثياً، و سقوط جرحى آخرين منهم، في حين لا تزال عدد من الجثث ملقاة في الجبال.

ولم يتطرق الموقع إلى ما إذا كانت المواجهات قد أسفرت عن خسائر في صفوف الجيش، في حين لم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر نفسه، حسب وكالة الأناضول.

ويشهد اليمن، للعام الخامس على التوالي، حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقّي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ويدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ مارس/آذار 2015، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.