أهم الأحداث:

إيران تعلن خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وتمهل الدول الموقعة عليه 60 یوماً للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق، وقوى الحرية والتغيير في السودان تتهم المجلس العسكري بالمماطلة في تسليم السلطة.

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إيرانتعلنخفضالتزاماتهابالاتفاقالنووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، خفض التزامات بلاده بالاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وعدم تنفیذ أوروبا التزاماتها تجاهه. [TRT عربي]

وقال رئیس منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة، إن إيران لم تعد ملتزمة بسقف التخصيب 3.67%، وامتلاك 300 كيلوغرام من الیورانیوم المخصّب و130 كيلوغراماً من الماء الثقیل، بدءاً من الأربعاء. [الأناضول]

وترى روسيا القرار قانونياً ويمكن الرجوع عنه، والدول الأوروبية تحذر إيران من تبعات القرار الإيراني. [رويترز]

قوىالحريةوالتغييرفيالسودانتهددبالعصيانالمدنيبعدرفضالعسكريللوثيقةالدستورية

اتهمت قوى الحرية والتغيير في السودان المجلس العسكري بالمماطلة في تسليم السلطة، وأعلنت عن استعدادها للتصعيد الثوري بعد رفض العسكري مقترحها للوثيقة الدستورية. [الأناضول]

وقبل المجلس العسكري بشكل عام المقترحات التي قدمتها القوى، لكن كان لديه "تحفظات عديدة"، وردّت عليه الحرية والتغيير بأن العسكري يسعى لاختطاف الثورة والتحكم في محصلتها. [وكالة الصحافة الفرنسية]

ومن أبرز الانتقادات التي وجهها الجيش إلى قوى إعلان الحرية والتغيير، تضمُّن وثيقتها بنداً ينص على أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون لمدة أربع سنوات، وقال الكباشي "الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين لا أربعة مثلما اقترحت المعارضة". [TRT عربي]