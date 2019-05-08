تواصل المملكة العربية السعودية استيراد أسلحة أوروبية لدعمها عسكرياً في حربها على اليمن، فقد اعترفت فرنسا، الثلاثاء، بأنها تجري تحميل شحنة أسلحة على سفينة سعودية ليتم شحنها إلى المملكة، كما كشف تقرير إعلامي، الأربعاء، عن مواصلة بلجيكا تصديرها أسلحة إلى السعودية لاستخدامها في الحرب على اليمن.

أسلحة فرنسية في حرب اليمن

شهد البرلمان الفرنسي جدلاً حاداً بعد اعتراف وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، بتحميل شحنة أسلحة فرنسية على سفينة سعودية يفترض أن تصل الأربعاء، إلى مرفأ هافر الفرنسي ليتم شحنها إلى الرياض، فيما كانت بارلي قد نفت في 18 أبريل/نيسان الماضي، استخدام الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين في اليمن.

واشتعلت حالة من الغضب بين أعضاء البرلمان بعد تجنب الوزيرة الرد على تساؤلات حول احتمالية استخدام السعودية لتلك الأسلحة في الحرب على اليمن، حيث أكدت أنها لا تملك أية أدلة تؤكد استخدام تلك الأسلحة في اليمن.

ورداً عليها قال جان بول لوكوك، أحد النواب اليساريين، "قتل أكثر من 60 ألف يمني في هذه الحرب، لكن فرنسا باسم دبلوماسية الكسب المادي تواصل بيع السلاح إلى السعودية".

وكان موقع التحقيقات الاستقصائية ديسكلوز كشف أن فرنسا ستقوم بإرسال أول شحنة من المدافع الفرنسية من نوع سيزر، يرجح استخدام السعودية لها في الحرب ضد المدنيين في اليمن.

وتأتي الصناعة العسكرية الفرنسية في مقدمة الصناعات الاستراتيجية، فهي تساهم بشكل كبير في دعم الموازنة العامة الفرنسية، في ظل تراجع نمو قطاعات أخرى مثل قطاع السيارات.

وتشير الإحصاءات إلى أن صادرات السلاح الفرنسي تضاعفت أربع مرات في الفترة ما بين 2012 - 2019، فيما احتلت الدول العربية النسبة الأكبر من مشتريات الأسلحة الفرنسية، فقد كشف تقرير رسمي فرنسي أن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمنطقة الشرق الأوسط بلغت 60% عام 2017.

وعلى خلفية حظر بيع ألمانيا سلاح للسعودية بعد حادثة قتل خاشقجي، كان وزير الخارجية الفرنسي لودريان انتقد ألمانيا بعد تمديدها قرار حظر بيع سلاح للرياض، ودعاها لتليين موقفها، وعدّه موقفاً بالغ التشدد، إذ كان لهذا القرار تأثير مباشر على صادرات الصناعة العسكرية الفرنسية، لأنها تضم مكونات ألمانية.

وتتزايد ضغوط منظمات حقوقية على الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتقليص حجم الدعم العسكري للسعودية والإمارات على خلفية المخاوف من استخدام أسلحتها في قتل المدنيين في حرب اليمن التي دخلت عامها الخامس مسببة أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

أسلحةبلجيكا

في الوقت ذاته، كشف تقرير إعلامي أوروبي، الأربعاء، عن استخدام السعودية لأسلحة وذخائر بلجيكية في حرب اليمن.

وأكد التقرير الذي صدر تحت عنوان "أسلحة بلجيكا"، أن الأسلحة البلجيكية المصدّرة تُرسل إلى "الحرس الوطني السعودي"، والذي يشارك بشكل فعال في الحرب على اليمن.

وأظهر أن السعودية استخدمت في الحرب بنادق رشاشة من نوع إف إن إف 2000، ومقاتلات وناقلة وقود من نوع إيرباص-A330، ومدرعات بيرانا لاف-25.

كما وثق التقرير عبر وثائق مسربة من ميناء أنتويرب البلجيكي، أن منطقة والونيا البلجيكية قام بتصدير معدات عسكرية إلى السعودية 3 مرات خلال 2019، على الرغم من إعلان حكومة والونيا وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول.