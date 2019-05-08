أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، الأربعاء، تجدد المواجهات المسلحة مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالمناطق المحيطة بمطار طرابلس الدولي، بعد هدوء استمر يومين.

وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التي أطلقتها حكومة الوفاق لصد قوات حفتر، إن المواجهات المسلحة تدور في المناطق المحيطة بمطار طرابلس الدولي.

وأوضح المجعي، في حديث لوكالة الأناضول، أن "الهدف من معركة اليوم، هو إتمام السيطرة الفعلية على الأجزاء المتبقية من المطار، ومنطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس"، مشيراً إلى تحقيق قواته تقدماً في هذا الإطار.

وأشار إلى أن قواتهم "تخوض المعركة في مرحلتها الثانية، وهي تطهير طوق طرابلس والقضاء على التمركزات الرئيسية لقوات حفتر في غريان وترهونة".

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أطلق حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين، غير أن قواته تعرضت لعدة انتكاسات على أكثر من محور.

ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.